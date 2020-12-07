الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواساة

توجه لاعبو الوصل، عقب إحراز البرازيلي جواو فيغريدو هدف الفوز على الفجيرة في الكأس، إلى مدرب اللياقة البدنية في «الإمبراطور»، بوجدان مريشيانو، وذلك لمواساته في وفاة والدته.

نفي

نفى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، صحة أنباء رحيله عقب مباراة العين، وأنه ودّع لاعبيه قبل المباراة، مؤكداً أن ذلك طُرح خلال استوديوهات تلفزيونية، ولا أساس له من الصحة.

أهداف

قال لاعب إن وكيل أعمال جديداً أبلغه أنه لن يستطيع الوفاء بوعد قطعه على نفسه بجلب عرض مادي مميز من أحد الأندية، بسبب تسببه في استقبال مرماه أهدافاً سهلة في آخر مباراتين.

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