الامارات | الأهلي يحرز كأس مصر الـ 37.. ويحقق الثلاثية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحرز كأس مصر الـ 37.. ويحقق الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الاهلي بلقب مسابقة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بفوزه على طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، أول من أمس، بملعب الجيش ببرج العرب في المباراة النهائية للنسخة 88، الأطول في تاريخ المسابقة، بعدما استمرت ما يزيد على 13 شهراً تقريباً. وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر البديل محمود عبد المنعم (كهربا) (65)، وأدرك طلائع الجيش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البديل ناصر منسي.

وفي الشوطين الإضافيين لم تتغير النتيجة، على الرغم من لعب طلائع الجيش بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه أحمد علاء لحصوله على الإنذار الثاني (90 7).

وحقق الأهلي الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الـ15 في تاريخه، والثلاثية (دوري أبطال إفريقيا) للمرة الثالثة في تاريخه.

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