الامارات | راشد بن حميد يلتقي لاعبي المنتخب في اجتماع مغلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يلتقي لاعبي المنتخب في اجتماع مغلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، سيعقد ظهر اليوم جلسة مغلقة مع لاعبي المنتخب الوطني، إذ ينتظر أن يتطرّق اللقاء لكثير من الأمور المتعلقة بالمنتخب والتحديات الكبيرة التي تواجهه، خلال مشواره المرتقب في مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب المركز الرابع برصيد ست نقاط ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند.

ويأتي اللقاء بعد أيام من إنهاء اتحاد الكرة عقد المدرب السابق الكولومبي بينتو، الذي خاض «الأبيض» في عهده ثلاث مباريات ودية دولية فاز في واحدة منها أمام طاجيكستان 3-2، وخسر في مباراتين أمام أوزباكستان 2-1 والبحرين 3-1.

..ويعزي في وفاة لاعب الشارقة

تقدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة لاعب نادي الشارقة ومنتخب الشباب، سلطان سعيد مفتاح.

وقال الشيخ راشد بن حميد، على صفحته الرسمية عبر «توتير»: «تعازينا لأسرة نادي الشارقة في وفاة اللاعب سلطان سعيد مفتاح، لاعب فريق 21 سنة ومنتخبنا للشباب، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

من جانبه، تقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باسم الاتحاد القاري بخالص التعازي إلى أسرة كرة القدم الإماراتية، وإلى عائلة اللاعب، كما نعى نادي الشارقة وفاة لاعبه.

دبي - الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news