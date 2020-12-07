الامارات | انطلاق بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، النسخة الـ23 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي تستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، بمجمع التنس في فندق ومنتجع الحبتور جراند في جميرا، بمشاركة نخبة من نجمات المستقبل. وقال رئيس مجموعة الحبتور رجل الأعمال، خلف الحبتور، في تصريحات صحافية: «إن الإمارات واحة السلام والأمن والأمان في العالم اعتادت احتضان كبرى الأحداث الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية، من دون تمييز أو تفرقة، وعلى الرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم أجمع بسبب جائحة (كوفيد-19)، إلا أننا في (مجموعة الحبتور) زاد إصرارنا على مواصلة البطولة، وخلق أجواء إيجابية في دبي والعالم، وها نحن اليوم نحتضن النسخة الـ23 بمشاركة نحو 20 لاعبة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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