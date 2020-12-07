شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب لم يوافق رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق. وقال هيثم عرابي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ وتواصل معه من أجل الحصول على توقيعه». وتابع: «أحمد الشيخ لم يوافق رسميًا على الانتقال إلى نادي الزمالك كما أشيع أن نادي الزمالك تراجع عن الصفقة ولكن كان هناك مفاوضات بين الطرفين برغبة من نادي الزمالك في البداية». الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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