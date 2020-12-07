شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «أطالب الرئيس السيسي بالتدخل لـإنقاذ الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغاث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطالبه بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك من المؤامرة التى تحاك ضد النادي.
وقال مرتضي منصور، في فيديو بثه علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي: "سيدي الرئيس كلنا بنحبك ونعلم جيدًا أنك رجل عدل وتخاف الله وتخشاه لذلك نعرض عليه أزمة ومشكلة نادي الزمالك والظلم الذي نتعرض له".
وطالب منصور الرئيس السيسي بإعادة الحق له ولمجلسه ولنادي الزمالك وللجماهير إذا كانوا مظلومين وطالبه بمحاكمته والتحقيق معه إذا ثبتت إدانته.
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