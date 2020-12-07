شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو اللجنة المؤقتة بالزمالك ومدير الكرة ومحاولات لإقناعهم بالتراجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المستشار محمد عطية عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك باستقالته واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه مع اللجنة تحت التي يترأسها المستشار احمد البكري.

ورفض المستشار محمد عطية الافصاح عن أي تفاصيل دفعته للاستقالة، فيما تكثف اللجنة من جهودها لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة والاستمرار في منصبه

وكانت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة ثلاثية مؤقتة لتسيير الأعمال في نادي الزمالك بعد ايقاف واستبعاد مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور.

ياتي هذا فيما تقدم عبدالحليم على، مدير الكرة باستقالته أيضا من منصب مدير الكرة اعتراضا على سياسة أيمن يونس، اشرف قاسم اعضاء لجنة الكرة وبرر عبدالحليم على موقفه بانه يريد كافة صلاحيات منصبه الفنية والادارية وابدي العندليب استيائه من التراجع عن ضم امير عادل الذي وقعه مع مدير الكرة عقود انضمامه للابيض