شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غامض من أمير عادل بعد فشل انتقاله إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أمير عادل، لاعب منتخب مصر السابق، أول تعليق له عقب فشل انتقاله إلى نادي الزمالك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء التعليق غامضًا، إذ وضع صورته أثناء تواجده مع منتخب مصر، وكتب: «أظهر الله الطريق».

وكان الزمالك قد أعلن عن ضم أمير عادل قبل أن يتراجع عن الصفقة.