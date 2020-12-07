شكرا لقرائتكم خبر عن علي غزال: فسخ التعاقد مع لاريسا لم يكن سهلًا.. وسموحة كان الأكثر جدية معي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على غزال، لاعب سموحة، أنه كان يمتلك العديد من العروض من الأندية المصرية.

وقال غزال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «فكرت الموسم الحالي في العودة للدوري المصري، وامتلكت عروض من اندية وادي دجلة وسموحة وسيراميكا كليوباترا».

وأكمل: «ماجد سامي تحدث معي واتفقت على كل شيء لكن الموضوع توقف وسيراميكا كليوباترا فاوضني ولكني اعتذرت بسبب مفاوضات دجلة معي».

وتابع: «سموحة كان الأكثر جدية معي، كما أن فسخ التعاقد مع لاريسا لم يكن بسهولة وفي النهاية تم الامر ورحلت في صفقة انتقال حر».

وأتم: «لم اتفق على المشاركة مع سموحة بل الأمر كان متعلق بالأمر الفني سموحة كان محترم معي واحمد سامي منح الادارة الضوء الاخضر للتعاقد لذلك وافقت».