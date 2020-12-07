شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: تم عرض أمير عادل وأليو بادجي علينا ولجنة الكرة رفضت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن موقف أمير عادل وأليو بادجي من الانتقال إلى قلعة الدروايش.

وقال علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تم عرض أمير عادل وآليو بادجي علينا ولجنة الكرة رفضت».