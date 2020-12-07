شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: استقالة عبدالحليم علي من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن عبدالحليم على مهاجم الزمالك التاريخي، ومدير الكرة بالنادي استقال من منصبه وذلك بعد العديد من المشاكل التي تمت في الفترة الأخيرة.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «أخر الأزمات هي رحيل اللاعب أمير عادل الذي تم التعاقد معه، علاوة على وجود العديد من المشاكل داخل الفريق الأول».

وأوضح: «يخشي عبدالحليم على من الاستمرار في منصبه مع الفريق في ظل سوء الاوضاع، الأمر الذي قد يجعله عرضة للهجوم من قبل جماهير النادي».