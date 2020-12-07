فايلر يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة الدوري الفرنسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب المدير الفني السابق للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، للعودة من جديد إلى التدريب عبر بوابة الدوري الفرنسي. ووفقًا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية وكنال + أن نانت يفكر في تعيين فايلر خلفاً للمدرب كريستيان جوركوف المدير الفني الحالي للفريق بعد النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية. ويحتل نانت المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة بعد مرور 13 جولة بالدوري. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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