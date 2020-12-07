شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق نادي ليفربول وولفرهامبتون بأربعة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح من افتتاح التسجيل في الشوط الأول وفي الشوط الثاني تمكن فينالدوم في تسجيل الهدف الثاني، وأضاف ماتيب هدف ثالث من تمريرة رائعة لمحمد صلاح، وجاء أخر أهداف المباراة بأقدام نيسلون سميدو مدافع ولفرهامبتون.

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 24 في صدارة ترتيب بريميرليج متساويًا مع توتنهام، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المرتبة العاشرة.