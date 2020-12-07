شكرا لقرائتكم مصيلحى: رفضنا عرض الأهلى لضم "بادجى" ويؤكد: مستواه معجبناش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقف النادي السكندري من التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا:" الأهلي عرض علينا ضم اليو بادجي ولكن مستواه لم يلقى قبولا لدينا لأن مستواه متواضع ومعجبناش".

تابع مصيلحي في تصريحات تلفزيونية:" "كنت في النادي منذ قليل وأمير عادل اتعرض علينا الساعة 10 مساء والوقت ضيق للغاية وناقشنا مع حسام حسن ضم أمير عادل ولكن ضيق الوقت حال دون دون ذلك".

أعرب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن استياءه من عدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري وكأس مصر مواصلا:" الفار موجود في الاستادات برا بس الحكام مش بيستخدموه ويجب علينا تطبيق تقنية الفار في الدوري لتحقيق مبدأ العدالة لجميع الفرق".