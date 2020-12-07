شكرا لقرائتكم علي غزال يكشف كواليس مفاوضات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي غزال لاعب سموحة، أن مفاوضات الزمالك بدأت معه خلال الـ48 ساعة الماضية عن طريق عبدالحليم علي و أيمن يونس ولكنه طالبهم بالتواصل مع فرج عامر رئيس سموحة والاتفاق معه.

وقال غزال في تصريحات تلفزيونية:" مفاضات الزمالك معي كانت بشكل محترف للغاية وفي غاية الاحترام والأمر بعد ذلك كان بين فرج عامر رئيس سموحة و عبدالحليم علي و ايمن يونس ولكن الامور لم تكتمل وسموحة تمسك بي.

تابع أن الأهلي لم يفاوضه غير واحدة عن طريق هيثم عرابي مدير التعاقدات وقتها والمفاضات لم تكتمل بسبب رحيله عن الفريق وكنت أمتلك العديد من العروض من الأندية المصرية.

واصل "فكرت الموسم الحالي في العودة للدوري المصري، وامتلكت عروض من اندية وادي دجلة و سموحة وسيراميكا كليوباترا وماجد سامي تحدث معي واتفقت على كل شيء لكن الموضوع توقف وسيراميكا كليوباترا فاوضني ولكني اعتذرت بسبب مفاوضات دجلة معي".

وتابع: "سموحة كان الأكثر جدية معي، كما أن فسخ التعاقد مع لاريسا لم يكن بسهولة وفي النهاية تم الامر ورحلت في صفقة انتقال حر ولم اتفق على المشاركة مع سموحة بل الأمر كان متعلق بالأمر الفني سموحة كان محترم معي واحمد سامي منح الادارة الضوء الاخضر للتعاقد لذلك وافقت".