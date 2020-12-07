شكرا لقرائتكم محمد صبحي: تنازلت عن عروض كثيرة من أجل العودة للدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى العائد إلى قلعة الدراويش مجددا أنه تنازل عن العديد من العروض من إجل العودة إلى النادى الإسماعيلى مجددا .

وقال صبحى فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون سبورت 2 أن حلمه طوال الفترة الماضية كان العودة إلى حراسة مرمى الاسماعيلى وانه سعيد بالعودة وأنه لا يستطيع وضع اي شروط علي ناديه الاسماعيلى .

وأعلن النادي الاسماعيلي مؤخرا استعادة جهود حارسه السابق محمد صبحي قبل غلق باب القيد الصيفي بدقائق ويعد محمد صبحي من أفضل حراس المرمى،حيث حقق ارقام قياسية مع الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي حتي رحل عن القلعة الصفراء عام 2017 ولد محمد صبحي عليوه في 30 أغسطس عام 1981 في مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وبداه ميسره مع مركز شباب المسلمين بمدينة التل قبل الانتقال الي صفوف الإسماعيلي وعمرة 17 عامآ.

بدأ محمد صبحي مسيرته الكروية مع نادي الإسماعيلي عام 2000 وتحديدآ في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي امام شبيبه القبائل الجزائرية وبعد رحيل الحارس الأسطوري المغربي عبدالقادر البرازي واصابه إبراهيم فرج واصبح صبحي الحارس الاسماعيلي طوال 14 عامآ.

حصل محمد صبحي علي لقب افضل حارس مرمى ناشىء عام 2000 وافضل حارس مرمي في الدوري المصري ثلاثة مرات عام 2002 و2003 و2018 وحصل مع الدراويش علي بطولة كأس مصر عام 2000 وبطولة الدوري المصري عام 2002 ، الوصول الي نهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 2002 والوصل الي نهائي بطولة أفريقيا عام 2003 الوصول الي نهائي البطولة العربية عام 2003 الوصول الي نهائي كأس مصر عام 2003 الوصول الي المباراة الفاصلة عام 2009.

كان الاخطبوط محمد صبحي حارس منتخب الشباب الذي الفائز بالمركز الثالث في بطولة العالم للشباب لكرة القدم 2001. وحصل مع المنتخب المصري الأول علي بطولتين كأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010.