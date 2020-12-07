شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الزمالك يواجه الأهلى 28 ديسمبر فى قمة الدور الأول للدورى العام ،الزمالك يوضح في بيان رسمي سبب التراجع عن التعاقد مع أمير عادل ،الإسماعيلي يطالب الزمالك بـ 6 مليون جنيه أو محمد عبد السلام مقابل الوحش.

الإسماعيلي يطالب الزمالك بـ 6 مليون جنيه أو محمد عبد السلام مقابل الوحش

لا تزال المفاوضات جارية بين إدارتي الزمالك والإسماعيلي لاتمام صفقة انضمام عمر الوحش لاعب الأخير للأول قبل اغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر له الثانية عشر من منتصف الليل.

الزمالك يواجه الأهلى 28 ديسمبر فى قمة الدور الأول للدورى العام

تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مباراة الأهلى والمحلة فى الدورى مهددة بالتأجيل بسبب السوبر الأفريقى

باتت مباراة الأهلى مع غزل المحلة فى الأسبوع الثانى بالدورى العام الجديد مهددة بالتأجيل لوقت لاحق، بعدما حددت لجنة المسابقات بالجبلاية لها يوم 18 ديسمبر الجارى، فى الوقت الذى يترقب فيه اتحاد الكرة الموعد النهائى لمباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى والتى ستقام على الأرجح أحد يومىّ 18 أو 19 ديسمبر الجارى، وفقا لمصادر من الكاف

الزمالك يوضح في بيان رسمي سبب التراجع عن التعاقد مع أمير عادل

أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك بيان توضيحي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

الأهلى يعلن سلبية مسحة الموالى أليو ديانج

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

هشام محمد آخر صفقات المقاصة فى ميركاتو الصيف

نجح مسئولو نادى المقاصة فى استعادة هشام محمد لاعب وسط الفريق السابق بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الاتحاد السكندرى اليوم الأحد، ليكون آخر صفقات الفريق الفيومى فى اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

بيراميدز يتمسك بـ عبدالله بكرى ويرفض انتقاله للزمالك

تمسك مسئولو نادى بيراميدز بعبد الله بكرى لاعب الفريق وعدم رحيله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. مسئولو الزمالك كثفوا من مفاوضاتهم مع بيراميدز لحسم صفقة عبد الله بكرى مدافع السماوى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وتحديدا قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تنتهى فترة القيد فى الثانية عشرة من منتصف الليل.

الزمالك بدون ملعب حتى الآن لخوض مبارياته فى الدورى الجديد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، مواعيد وملاعب الأسابيع السبعة الأولى من عمر الدورى الممتاز الجديد لكرة القدم 2020 -2021، ولم يتحدد الملعب الذى يستضيف مباريات الزمالك فى الدورى الجديد حتى الآن، وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة.

أحمد الشيخ يوقع لبيراميدز خلال ساعات بعد فشل انتقاله للزمالك

يوق أحمد الشيخ، نجم الأهلي السابق، على عقود انضمامه لنادى بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد فشل انتقاله للزمالك، رغم توقيعه على عقود انتقاله للفريق الأبيض إلا أن الصفقة فشلت فى اللحظات الأخيرة قبل تفعيل واعتماد العقود.