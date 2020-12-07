الإسماعيلي يعلن عن ضم 8 صفقات قبل غلق باب القيد الصيفي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان اجراءات التعاقد مع اللاعبين التى أوصت بضمهم اللجنة الفنية نظرآ لسد إحتياجات الفريق خلال الموسم الجديد . جاءت تعاقدات النادى الاسماعيلى كالتالى : ١- اري بابل لاعب خط الهجوم ٢- أحمد مصطفى لاعب الوسط المهاجم ٣- فخر الدين بن يوسف لاعب خط الهجوم ٤- محمد صبحي حارس المرمى ٥- محمد عادل لاعب خط الوسط ٦- رضوان الشريفي الظهير الايسر ٧- مروان الصحراوي اللاعب التونسى المدافع كما أوصت لجنة التعاقدات باستعادة المهاجم شكري نجيب بعد انتهاء إعارته لنادى المقاولون العرب ليمثل اضافة قوية لخط الهجوم. وبذلك ينجح النادى فى ضم ثمانية لاعبين جدد يمثلون إضافة حقيقية للفريق بجانب اعمدة الفريق الأساسية والتى نجح مجلس إدارة الفريق برئاسة المهندس ابراهيم عثمان فى الحفاظ عليهم برغم العروض المغرية التى وصلت للنادى فى الفترات الماضية وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى. وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب الإنتاج الحربى. وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا. وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

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