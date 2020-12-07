٧ أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الزمالك يواجه الأهلى 28 ديسمبر فى قمة الدور الأول للدورى العام ،الزمالك يوضح في بيان رسمي سبب التراجع عن التعاقد مع أمير عادل ، الأهلى يعلن سلبية مسحة المالى أليو ديانج .

تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

باتت مباراة الأهلى مع غزل المحلة فى الأسبوع الثانى بالدورى العام الجديد مهددة بالتأجيل لوقت لاحق، بعدما حددت لجنة المسابقات بالجبلاية لها يوم 18 ديسمبر الجارى، فى الوقت الذى يترقب فيه اتحاد الكرة الموعد النهائى لمباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى والتى ستقام على الأرجح أحد يومىّ 18 أو 19 ديسمبر الجارى، وفقا لمصادر من الكاف

أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك بيان توضيحي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

نجح مسئولو نادى المقاصة فى استعادة هشام محمد لاعب وسط الفريق السابق بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الاتحاد السكندرى اليوم الأحد، ليكون آخر صفقات الفريق الفيومى فى اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

تمسك مسئولو نادى بيراميدز بعبد الله بكرى لاعب الفريق وعدم رحيله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. مسئولو الزمالك كثفوا من مفاوضاتهم مع بيراميدز لحسم صفقة عبد الله بكرى مدافع السماوى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وتحديدا قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تنتهى فترة القيد فى الثانية عشرة من منتصف الليل.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، مواعيد وملاعب الأسابيع السبعة الأولى من عمر الدورى الممتاز الجديد لكرة القدم 2020 -2021، ولم يتحدد الملعب الذى يستضيف مباريات الزمالك فى الدورى الجديد حتى الآن، وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة.