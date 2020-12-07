تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع التونسي مروان الصخراوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادي الاسماعيلي تعاقده مع التونسي مروان الصحراوي قبل غلق باب القيد الصيفي بلحظات . وكان الخليج 365 قد أشار في وقت سابق لاعتزام النادى الإسماعيلى فسخ تعاقده مع الغينى بيكيتى سيلفا لاعب الفريق حال نجاح المفاوضات مع مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى، الذى فسخ تعاقده مع ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية منذ 6 أشهر، من أجل إفساح المجال أمام قيد المدافع التونسى فى قائمة الدراويش للموسم الجديد، لاسيما أن الإسماعيلي يضم فى الوقت الحالى خمسة لاعبين أجانب، هم بينسون شيلونجو وبيكيتي وتم قيدهما في القائمة الأولى، وأري بابل ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وسيتم قيدهم في القائمة الثانية. وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى. وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب الإنتاج الحربى. وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا. وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

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