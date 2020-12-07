شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس لـ"الخليج 365": بيراميدز = الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب دودو الجباس مهاجم بيراميدز عن سعادته بالموسم الماضي الذى قضاه مع فريقه ونجح خلاله فى الظهور بمستوى مميز خلال مشاركته مع بيراميدز في الثلاث بطولات المختلفة الدورى وكاس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

أضاف الجباس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن تعاقد بيراميدز مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي من نادي المصرى سيساهم فى زيادة المنافسة الشريفة بين المهاجمين، لافتا الي إن هذا الأمر يصب في مصلحة الفريق ويعد من سمات الفرق الكبيرة.

تابع مهاجم بيراميدز حديثه، مؤكدًا أن بيراميدز ابرم العديد من الصفقات القوية وأصبح يمتلك فريق مميز ، إن لم يكن أقوى من الأهلي والزمالك فهو متساوى معهم، مشيرًا إلى إن بيراميدز سينافس بقوة في الموسم المقبل علي جميع البطولات.