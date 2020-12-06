شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: باتشيكو رفض التعاقد مع أميرعادل وأحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على عدم وجود أي أزمة في ملف تجديد التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس في تصريحات لقناة الزمالك: "سيتم تجديد عقد فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة إلى جانب السنة الباقية في عقده وأنا بعتبره من أبناء مدرسة نادي الزمالك".

وواصل: "فرجاني بيحب جماهير الزمالك زي ما الجماهير بتحبه بالظبط وأكتر.. سيتم تجديد عقد فرجاني ساسي خلال أسبوعين أو ثلاثة بحد أقصى".

واختتم: "فرجاني قالي أنا بحب الزمالك جدًا وعايز أكمل عمري كله في النادي، وأهلي مبسوطين جدا في مصر". فيما قال أيمن يونس: "باتشيكو قال لو أمير عادل منزلش الملعب أنا مش عايزه عشان كان محتاج يشوف مستواه ويجهزه للقيد في فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع: "باتشيكو أخبرنا أنه قد يحتاج للتعاقد مع أحمد الشيخ وعرضنا الفكرة على مجلس الإدارة لكنه رفض وأبلغنا باتشيكو برفض التعاقد اللاعب وانتهى الأمر عند ذلك"