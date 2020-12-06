شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ياكوبسون بعد فشل إنتقاله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق أمير عادل "ألكسندر ياكوبسون"، لأول مرة بعد فشل انتقاله إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.
وتراجع الزمالك عن إتمام الصفقة في الساعات الماضية؛ بسبب عدم اقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بقدراته الفنية. وكان أمير عادل قد وقع منذ أيام قليلة على عقود انضمامه إلى صفوف الزمالك لمدة 4 مواسم خلال جلسة جمعته بعبد الحليم علي مدير الكرة.
ونشر ياكوبسون عبر حسابه على فيس بوك، صورة له بقميص منتخب مصر في المواجهة الدولية الوحيدة التي خاضها مع الفراعنة.
وعلّق على الصورة قائلا " أظهر الله الطريق".
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