شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجاني ساسي: اتفقنا علي التجديد للزمالك.. والتوقيع رسميا خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ، انه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك ، اتفق خلالها الطرفان علي تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وقال مهند عون في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : تم عقد جلستين مع أيمن يونس وتم الاتفاق علي النواحي المالية ، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين.
ونفي مهند عون الانباء التي انتشرت مؤخرا عن رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك بعد تغيير إدارة النادي وإدارة الكرة ، قائلا : اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، مشددا علي ان علاقة فرجاني ساسي بجمهور الزمالك علي أفضل ما يرام.
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