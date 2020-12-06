شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يوضح موقفه من مواجهة الأهلي في القاهرة: «لا نمانع ولكن..» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كتابي حسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لم يرسل أي خطاب رسمي لهم بشأن موعد مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية، في مباراة السوبر الإفريقي، وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن المباراة مُحدد إقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

وأضاف كتابي حسين، خلال حواره مع قناة الأهلي: «لم يصل لنا أي خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن موعد السوبر، وتواصلنا نحن مع كاف وأكدوا لنا أن هناك اتفاقًا مع الاتحاد القطري بشأن استقبال مباراة السوبر».

وتابع: «نهضة بركان لا يمانع اللعب في مصر، بل نحن فريق مؤسسي ونعتمد على تنفيذ القوانين ومتمسكون بالاتفاق الأول بشأن إقامة المباراة في دولة قطر».

وبسؤاله ماذا لو صدر قرار بإقامة المباراة في مصر؟ رد قائلاً: «في هذه الحالة سنقول كلمتنا التي تتناسب مع مصلحتنا، نحن نتشبث بالاتفاق القديم وإقامتها في قطر، نعلم أن هناك ظروف استثنائية ولكن في الاتفاقية لم ينص على إذا كان هناك ظروف قاهرية سيتم نقل المباراة».

وواصل: «على الاتحاد الإفريقي أن يتدخل وينفذ الاتفاقية، نحن نتمسك بتنفيذ القوانين والاتفاقية، وليس مجرد تشبثنا بلعب المباراة على أرض محايدة». واختتم: «لا توجد مشكلة لدينا في إقامة المباراة في مصر أو أي مكان ولكن ما يهمنا هو تنفيذ الاتفاقيات».