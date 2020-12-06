شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد نادي سيراميكا كليوباترا مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء غد الاثنين، في فندق شيراتون القاهرة بالدقي، لتقديم الصفقات الجديدة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لوسائل الإعلام.

ويحضر المؤتمر، النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني واللاعبين، المؤتمر الصحفي، والذي يشهد أيضا الإعلان عن قميص النادي الجديد، وكذلك الشعار الذي تغير منذ فترة قصيرة.

كما يشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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