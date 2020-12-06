شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل وآل خليفة يناقشان تطوير منظومة كرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك خلال زيارة لمملكة البحرين الشقيقة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بداية اللقاء، بوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيداً بما تشهده الرياضة السعودية من قفزات نوعية ومميزة على كافة الأصعدة، ما يعزز مكانتها إقليمياً وقارياً ودولياً.

فيما أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره وتقديره للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوهًا بما جرى من مباحثات تصب في صالح كرة القدم الآسيوية، وخدمة اللعبة في مختلف أنحاء القارة.

ونوقشت خلال اللقاء رؤية الاتحاد الآسيوي في تطوير منظومة كرة القدم في القارة الآسيوية والنهوض بمسيرتها، كما تم استعراض برامج دعم الاتحادات الوطنية المقدمة للاتحاد الآسيوي، إضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة القدم الآسيوية.

حضر اللقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويندسور جون.