شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي يحصّن دفاع الاتحاد والان مع التفاصيل
وشهد الدفاع الاتحادي تغيراً جذرياً منذ التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي الذي كان له دور مؤثر في تأمين الخطوط الخلفية للدفاعات الصفراء.
من جانبه، امتدح مدرب الفريق البرازيلي كاريلي عطاء لاعبي فريقه في اللقاء الأخير أمام الوحدة، لافتاً إلى أهمية ترسيخ ثقافة الفوز عند عناصر الفريق، موضحاً في الوقت نفسه أن بريجوفيتش سيعود لحاسة التهديف في حال نجح الفريق في تطبيق الطريقة المثلى للعب على الأطراف.
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