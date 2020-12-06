شكرا لقرائتكم أسوان يحصل على توقيع إسلام صالح لاعب نادى مصر السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادى أسوان، على توقيع إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر السابق، بعدما كان أحد المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الجارية، قبل أن يتراجع نادي الزمالك عن إتمام الصفقة لينضم اللاعب إلى صفوف أسوان بعد مكالمة سامى الشيشيني المدير الفني لنادي أسوان مع اللاعب ليفضل إسلام صالح التوقيع لأسوان من أجل اللعب تحت قيادة سامي الشيشيني.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو و جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.