شكرا لقرائتكم استقالة المستشار محمد عطية نائب رئيس اللجنة الثلاثية من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة" اعتذار المستشار محمد عطية نائب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك تقدم باستقالته من منصبه لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

قال إبراهيم فايق في مقدمة برنامجه أن نائب رئيس اللجنة الثلاثية أكد اعتذار المستشار محمد عطية عن منصبه رسمياً من نادي الزمالك.

في سياق آخر، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".

في سياق مختلف حصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث أكد اللاعب للجهاز الفنى أنه سينتظم فى التدريبات غدَا الإثنين، حيث يستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.