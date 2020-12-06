شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يهزم الشباب بثلاثية وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الاتحاد السكندرى على فريق الشباب بالنادي بثلاثية مقابل هدف وديا وأحرز الأهداف خالد قمر و فوزى الحناوى وعمار حمدى بينما أحرز عبد الوهاب على هدف فريق الشباب الوحيد ، وإطمئن العميد حسام حسن المدير الفني للأتحاد على جميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفنى والبدنى قبل بدا انطلاق الدورى العام حيث يواجه الاتحاد فريق بيراميدز فى أولى مباريات الدورى ١٢ ديسمبر الجاري ، ومازال الرباعى حسام عاشور وعمر الميدانى وخالد الغندور ومحمود شعبان غائب عن التدريبات للاصابه وتأكد غيابهم عن اللقاء الأول أمام بيراميدز.

على صعيد مختلف، وافق نادى الزمالك على إعارة محمد صبحى حارس الفريق إلى نادى الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد مقابل مليونى جنيه، جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادى بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسئول ملف كرة القدم بالزمالك وتلقى نادى الزمالك عرضاً من نادى الاتحاد السكندرى لضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى بالحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه، بينما يقتضى عرض الإسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون و750 ألف جنيه.