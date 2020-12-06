شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يخطف عامر عامر قبل غلق باب القيد الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي قبل دقائق من غلق باب القيد الصيفي وذلك بعد مفاوضات بين الطرفين على مدار اليومين الماضية لتُكلل بالنجاح في النهاية.

وينضم عامر عامر لفريق سيراميكا بعدما شارك فى 25 مباراة خلال الموسم الجاري مع الإنتاج الحربي استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، ينتهى تعاقده فى يونيو المقبل، حيث انضم صاحب الـ33 عاما إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة فى صيف 2015 قبل أن يصبح أحد الركائز المهمة بالفريق الأول.