شكرا لقرائتكم خبر عن الـوصـل يـؤكـد علو كعبه على «الذئاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انتزع الوصل بطاقة التأهل لدور الثمانية، وأكد تفوقه وعلوّ كعبه على الفجيرة بفوزه عليه بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي جواو فيجريدو بعدما كان فاز عليه ضمن الأسبوع السابع من الدوري 3-صفر.

وأكد سالم ربيع مدرب الوصل أن فريقه حقق الأهم وعاد من ملعب الفجيرة ببطاقة التأهل، في إشارة إلى أن «الإمبراطور»لم يظهر بصورة جيدة، بيد أن الفوز يظل الأمر الأهم في عالم كرة القدم وفي مثل هذه المباريات، مشيراً إلى أن مواجهات الكؤوس هي «مباراة الهدف الواحد».

وقال سالم «فوزنا على الفجيرة في الدوري بثلاثية نظيفة قبل أيام معدودة، صعب من المهمة وكان بمثابة الدافع للمنافس، لذلك كانت الأفضلية والسيطرة لأصحاب الأرض في الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية، وفي الحصة الثانية نجحنا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في وقت مبكر ومع ذلك استطاع لاعبونا المحافظة على نظافة الشباك والتفوق، فالفوز بلا إقناع أفضل من الخسارة والأداء الجيد».

في الجانب الآخر أبدى الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة حزنه واستيائه من الخسارة، وألقى باللائمة على افتقاد الفريق اللمسة الأخيرة التي عاناها «الذئاب» في أغلب المباريات السابقة.

واعترف المدرب جوران أن الفريق لديه بعض المشاكل في النواحي الهجومية وعليه العمل على تصحيحها مع زيادة جرعات التركيز الذهني والتدرب كثيراً على ختام الهجمة.