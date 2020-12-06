شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحبط «الإعصار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تأهل شباب الأهلي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على حتا بثلاثية نظيفة في مباراة دور الـ16 التي جمعتهما على أرض استاد راشد.

وأحبط شباب الأهلي مخطط حتا الذي لعب في الشوط الأول أفضل 45 دقيقة له هذا الموسم، وكان أفضل من صاحب الأرض وكاد يتقدم بالنتيجة أكثر من مرة لولا رعونة مهاجميه.

ويلعب شباب بالأهلي في ربع النهائي مع الإمارات.

وعاقب «الفرسان» الفريق المعروف باسم «الإعصار» على فرصه المهدرة وسجل ثلاثية في الشوط الثاني عبر البرازيلي المتألق إيجور جيسوس بتسديدة رائعة من على حدود المنطقة (52) والبديل سعيد أحمد برأسية مستثمرا تمريرة لجيسوس وضعه بها في مواجهة المرمى ( 72)، وأكمل محمد جمعة «بيليه» الأهداف بعدما توغل في المنطقة وسدد داخل الشباك بطريقة رائعة (74).

وبعد الهدف فرض صاحب الأرض سيطرته على المجريات واستمر مهاجماً مهدراً عدة فرص لاحت للتسجيل كان أخطرها للبديل عادل وجدان الذي أهدر فرصة ثمينة للتسجيل من أول لمسة بعد نزوله (84).

من جهته، أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي أن «الفرسان» فاز وتأهل لأنه قرأ تخطيط حتا للمباراة قبل بدايتها في أنه سيغلق المساحات ويلعب على الأخطاء.

وقال زاراجوسا: شاهدنا ما حدث للعين، لذلك تحسبنا لذلك وأحبطنا خطط حتا، رغم أن لاعبي منافسنا نجحوا في تنفيذ ما طلبه مدربهم في الشوط الأول وأتعبونا وخرجوا متعادلين، وفي الشوط الثاني أدينا بشكل جيد وتحركنا وفتحنا المساحات.

من جهته، أعرب الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش مدرب حتا، عن أسفه للخسارة، لكنه امتدح أداء لاعبيه، مشيراً إلى أن فريقه خسر أمام فريق كبير هو ضمن الأفضل في كرة الإمارات.

وتابع «إذا سار حتا بنفس النهج فسيكون بإمكاننا تسجيل نتائج إيجابية بالدوري ويجب أن نقاتل ونثق بأنه بإمكاننا البقاء في دوري المحترفين».