شكرا لقرائتكم خبر عن كين هداف تاريخي ل"ديربي" شمال لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع توتنهام عروضه القوية بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بفوزه على ضيفه وجاره ومنافسه اللدود في العاصمة لندن أرسنال 2-صفر في الأسبوع ال11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 24 نقطة وبقي في المركز الأول بفارق نقطتين عن تشيلسي، وبانتظار لقاء ليفربول( 21 نقطة) مع ولفرهامبتون.

وافتتح الكوري الجنوبي هيونج مين سون التسجيل في الدقيقة 13 وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وبات كين الهداف التاريخي ل"ديربي" شمال لندن في جميع المسابقات برصيد 11 هدفاً، مقابل 10 أهداف لكل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث.

كما سجل كين هدفه رقم 250 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، والهدف رقم 100 على ملعب توتنهام في جميع المسابقات.

وبعد تمريره كرة الهدف للكوري سون رفع هاري كين رصيده في التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 10 تمريرات، وسجل 9 أهداف.

ولا يوجد لاعب وصل إلى حاجز 10 تمريرات حاسمة في أول 11 مباراة في"البريميرليج"، سوى لاعب أرسنال مسعود أوزيل، الذي حقق الرقم ذاته في الموسم 2015-2016.

كما انه الهدف الثامن الذي يصنعه كين لسون هذا الموسم.

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