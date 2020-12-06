محمد صلاح يقود ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول تشكيل مواجهة ضيفه وولفرهامبتون، والتى تنطلق على ملعب "آنفيلد"، فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، وجاء النجم المصري محمد صلاح على رس تشكيل الريدز الأساسي للمباراة.

ليفربول ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز

خط الهجوم: مانى - محمد صلاح - فيرمينو

تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول

ويحتل ليفربول المركز الرابع فى ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 17 نقطة، ومن المنتظر أن يحضر المباراة 2000 مشجع بعد عودة الجماهير بشكل جزئى إلى مدرجات البريميرليج.

ويدخل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة الليلة أمام وولفرهامبتون، على امل تحقيق الفوز لخطف 3 نقاط ثمينة، تقربه من استعادة صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويأمل ليفربول فى استغلال عامل الأرض وحضور الجماهير للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضى، لتقديم مباراة قوية وتحقيق فوز ثمين.

على الجانب الأخر يدخل وولفرهامبتون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أرسنال في مباراة الجولة الماضية من البطولة، ويأمل الذئاب فى تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، لتعزيز بدايتهم المذهلة للموسم.