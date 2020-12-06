محمد صلاح يقود ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول تشكيل مواجهة ضيفه وولفرهامبتون، والتى تنطلق على ملعب "آنفيلد"، فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، وجاء النجم المصري محمد صلاح على رس تشكيل الريدز الأساسي للمباراة.
ليفربول ضد وولفرهامبتون
حراسة المرمى: كيلهير
خط الدفاع: ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون
خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز
خط الهجوم: مانى - محمد صلاح - فيرمينو
تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول
ويحتل ليفربول المركز الرابع فى ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 17 نقطة، ومن المنتظر أن يحضر المباراة 2000 مشجع بعد عودة الجماهير بشكل جزئى إلى مدرجات البريميرليج.
ويدخل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة الليلة أمام وولفرهامبتون، على امل تحقيق الفوز لخطف 3 نقاط ثمينة، تقربه من استعادة صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز.
ويأمل ليفربول فى استغلال عامل الأرض وحضور الجماهير للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضى، لتقديم مباراة قوية وتحقيق فوز ثمين.
على الجانب الأخر يدخل وولفرهامبتون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أرسنال في مباراة الجولة الماضية من البطولة، ويأمل الذئاب فى تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، لتعزيز بدايتهم المذهلة للموسم.
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