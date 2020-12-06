«تغريدة».. شوبير يكشف كواليس فشل ضم أحمد الشيخ وغزال للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، كواليس فشل انضمام أحمد الشيخ إلى صفوف الزمالك.

وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم": "أحمد الشيخ جلس مع أشرف قاسم ووقع عقود انضمامه بالفعل لفريق الزمالك، لكن محمد عطية المحامي العام الأول عضو اللجنة المؤقتة والمكلف بالإشراف على الكرة بالنادي، رفض إتمام التعاقد بسبب هجوم لاعب الأهلي السابق على القلعة البيضاء، من خلال تغريدة". على حد تعبيره.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك وافق على الفور على ضم أحمد الشيخ، ولكن بعد العرض على اللجنة المؤقتة رفض المحامي العام الأول بالجيزة إتمامها لتنتهي صفقة ضم أحمد الشيخ عند هذا الحد مع أنه لاعب مميز للغاية".

وواصل شوبير، كواليس الصفقات في الزمالك بالساعات الأخيرة، وتحديدا علي غزال الذي فسخ عقده مع لاريسا اليوناني وبات لاعبا حرا، مؤكدا أنه تم عرضه على الزمالك لكن لم يكن هناك اهتمام كافٍ، ليدخل سموحة في الصفقة ونال توقيع اللاعب.

وأشار شوبير، إلى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية بالزمالك تواصل مع فرج عامر رئيس سموحة، لكن طلبات رئيس النادي السكندري بالاستغناء عن كريم بامبو بشكل نهائي، جعلت الزمالك يتراجع، فأصبح "غزال" لاعبا في سموحة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

واستكمل: "محمد عبدالعاطي لاعب خط وسط وادي دجلة أحد المطلوبين في الزمالك، وتم فتح باب التفاوض بل ووضع الفريق الأبيض الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي أمام دجلة لاستعارتهما، لكن إدارة دجلة رفضت وطلبت الاستغناء النهائي لكلا اللاعبين ونيل مبلغ نقدي".

وأبدى شوبير اندهاشه، من أزمة التعاقدات خاصة في الأيام الأخيرة من عمر المجلس السابق للنادي، مستشهدا بصور الأنجولي آري بابل مع مسؤولي الزمالك والتي انتشرت في كل وسائل الإعلام، وقام اللاعب بمخاطبة النادي عدة مرات لإتمام التعاقد، لكن تم صرف النظر عنه، وحاليا هو لاعب في صفوف الإسماعيلي.

وأكد أحمد شوبير، أن رجب بكار وقع بالفعل مع القطبين الأهلي والزمالك، لكن لم تظهر عقوده مع القلعة البيضاء، وفي النهاية ذهب لسيراميكا كليوباترا.