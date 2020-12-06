شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: باتشيكو رحب بضم الشيخ ورفض أمير عادل بعدما استعان بـ"صديق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، كواليس رفض القلعة البيضاء للتعاقد مع الثنائى، أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق، وأمير عادل، وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر: اللي حصل بالظبط في موضوع الشيخ و أمير عادل أن باتشيكو امبارح اتقدمله ورقة علشان يمضي انه موافق عليهم فنياً.

أضاف: باتشيكو وافق علي الشيخ فنياً لكن الإدارة رفضت و احنا عارفين ليه ..اما عن امير طلب مهلة لحد النهاردة علشان يسأل عليه صديق ليه يعرفه كويس و انهاردة رد قالهم مش موافق .



احمد عيد

وكان أحمد اشليخ قاب قوسين أو أدنىة من الإنتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة بعد قليل.

بينما، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك بيان توضيحي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".