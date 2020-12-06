شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه لتلفزيون الخليج 365: الأهلي يُفعل عقد موسيماني بعد الفوز بافريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو النادي الأهلي قامو بتفعيل عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والممتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، بعد أن كان عقده يحمل بند يمنح الإدارة الحمراء الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون تحمل أي شروط جزائية حال خسارة الفريق للقب بطولة دوري ابطال افريقيا.

تابع شبانه في برنامجه مع شبانه علي تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو الأهلي أكدو أنه تم الاتفاق مع موسيماني علي الاستمرار كمديرا فنيا للفريق مع منحه بعض الامتيازات الجديدة خاصة بعد قيادته الفريق لحصد الثلاثية هذا الموسم.

اضاف شبانه أنه في الوقت الذي وافقت إدارة الأهلي على طلب موسيماني الخاص بتغيير إضاءة ملعب التتش بالكامل، بعد ان أبدي المدرب الجنوب افريقي تحفظه على ضعف الاضاءة مما يؤثر بالسلب علي اللاعبين ويقلل من مردودهم خلال التدريبات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية