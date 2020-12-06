شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد عمرو زكى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو زكى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وفاة والده عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، وكتب البلدوزر: "البقاء لله وفاة والد عمرو ذكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة"، وكان عمرو زكى قد نشر صورة برفقة والده قبل أيام وعلق عليها طالباً الدعاء من متابعيه نظراً لمرور والده بوعكة صحية.



عمرو زكى

وكان عمرو زكى نجم نادى الزمالك السابق، قد ابدى اندهاشه من عدم الرجوع لتقنية الفار فى مباراة الزمالك والأهلى، والتى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج الأهلى باللقب التاسع فى تاريخه.

وكتب عمرو زكى عبر حسابه الشخصى على تويتر"شايف إن لاعيبة الزمالك لعبوا وأدوا اللى عليهم فى ظل ظروف الغيابات وعدم وجود بدائل قوية تساعدك فى المباراة، لكن ما هو سر عدم استخدام حكم الفيديو فى لقطات الزمالك المثيرة للجدل!! عموما أتمنى من الإدارة دعم هذا الفريق لأنه ليس من السهل الوصول إلى نهائى أفريقيا مرتين ورا بعض.

وأضاف البلدوزر: "هام لإدارة ولاعبى الزمالك .. نتعلم من ليفربول.. خسر نهائى الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم أسطورى وكان الأفضل لكن لم ينصفه الحظ ولكنه عاد فى الموسم اللى بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة... طول ما وراكم جمهور عظيم زى جمهور الزمالك...لا تفقدوا الأمل أبدا".