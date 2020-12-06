شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال يظهر فى مران سموحة غداً بعد التعاقد معه رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إنتظام على غزال مدافع المنتخب الوطنى السابق في تدريبات الفريق السكندري غداً الاثنين بعد الإعلان عن التعاقد معه رسمياً ، وأشاد احمد سامي المدير الفني لسموحة بقدرات وخبرات اللاعب علي غزال في الخط الخلفي لاسيما وأن اللاعب له عدد من التجارب الاحترافية في اليونان والبرتغال ، ويعقد سامي جلسة مع اللاعب قبل مران الفريق المقرر أن يبدأ في الرابعة عصر غداً للحديث عن خطة المرحلة المقبلة.

وتعثرت صفقة انتقال على غزال إلى الزمالك بعد المفاوضات التى أجراها أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، مع فرج عامر رئيس سموحة، خاصة إن اللاعب بعد إنهاءه عقده مع لاريسا اليونانى تحمل سموحة قيمة استقدامه إلى القاهرة لضمه وبعد وصوله إلى القاهرة دخل يونس فى مفاوضات معه لضمه إلى الزمالك ليوضح له أنه قام بالتوقيع لنادى سموحة، وبعد المفاوضات رفض سموحة التنازل عن عقد اللاعب لصالح الزمالك سوى بالحصول على خدمات كريم بامبو جناح الزمالك بشكل نهائى وهوا ما رفضه الزمالك ليحسم سموحة الصفقة رسمياً لصالحه قبل أن يتم الإتفاق على ظهور اللاعب في مران الفريق غداً.

وخاض سموحة تجربة ودية اليوم أمام الضبعه انتهت بفوز الموج الازرق بسداسية نظيفة في إطار الاعداد الموسم الجديد ، ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته اليومية على فتريتن طبقا لبرنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى، وذلك فى اطار الإستعداد لإنطلاق بطولة الدورى العام الجديدة وذلك بمعسكر الفريق المقام فى القاهرة.

واستغل أحمد سامى وجهازه المعاون المباريات الودية التى خاضها "الموج الأرزق" فى الفترة الأخيرة من اجل تحقيق الإنسجام والتفاهم المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، وخاصة وان سقف طموحات الإدارة مرتفع للغاية فى ظل القدرات التدريبية الكبيرة التى يتمتع بها المدير الفنى وأيضا تحسبا للمشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد.