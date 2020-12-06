شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون الخليج 365: الأهلي خاطب ليفربول لمواجهته فى احتفالية 20 عاما على لقب القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو النادي الأهلي يجهزون لمفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم على أنهم خاطبوا إدارة ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريقها بقيادة النجم المصري محمد صلاح فى مباراة عالمية بذكري مرور 20 عاما على حصد الفريق الأحمر لقب نادي القرن.

اكد شبانه في برنامج مع شبانه علي تلفزيون الخليج 365 ان مسئولو الاهلي حصلوا بالفعل علي موافقة العملاق الانجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، الا ان انتشار فيروس كورونا في العالم حال دون اتمام الاتفاق ليتم تأجيل تفعيل الأمر ،خاصة وأن إدارة الأهلي كانت تخطط لاقامة المباراة في حضور 60 الف مشجع على اقل تقدير .

ويقيم الأهلي احتفالية في احد الفنادق يوم 20 ديسمبر الجاري للاحتفال بمرور 20 عاما علي لقب نادي القرن، فضلا عن تحقيق الأهلي الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بكأس مصر والدوري العام وبطولة دوري ابطال افريقيا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية