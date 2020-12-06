شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب : بعد 22 عاماً "إسكواش" ..حان وقت أن أكون "أُم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البطلة المصرية في الأسكواش نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالمياً أن اعتزالها اللعبة يرجع إلى انتظارها حدث أسرى سعيد، حيث تنتظر البطلة المصرية مولودها الأول، وكشفت صاحبة الـ 27 عاماً كواليس اتخاذها قرار الاعتزال فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين "PSA": " بالفعل الوقت مبكر لإعلان الاعتزال ولكنى حامل، الموسم الماضى كان لدى طموح كبير فى الوصول إلى قمة التصنيف العالمى والفوز ببطولة العالم، شعرت بإحباط لعدم تحقيق هذا الأمر ولا أريد أقول أننى اتخذت قرار الاعتزال بسبب أننى فقدت الأمل ولكنى اتخذت القرار بأن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال".

أضافت:" انه قرار كبير ولكن مثير أيضاً، قضيت 22 عاماً من حياتى مع لعبة الاسكواش، خضت مسيرة رائعة، لم أتخيل أننى سأتخذ هذا القرار الآن، ولكنى أصبحت مستعدة للخطوة التالية وهى أن أصبح "أم"، وأعتقد الخطوة المقبلة هو أننى سأتحدث مع طبيب رنيم الوليلى".

ولدت الطيب فى 8 مارس عام 1993 بمحافظة القاهرة، وبدأت مسيرتها مع الاسكواش مبكراً لتحترف اللعبة وتصل إلى التصنيف الثالث عالمياً وهو أفضل مركز وصلت إليه في عام 2018.

وعلى مدار مسيرتها الاحترافية استطاعت البطلة المصرية التتويج بالعديد من الألقاب، كان آخرها بطولة مانشستر التى أقيمت بعد عودة نشاط الاسكواش عقب توقف كورونا، كما توجت أيضاً ببطولة كليفلاند كلاسيك، وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، هي أحد أبرز البطولات التي حصدتها نور الطيب في مسيرتها الاحترافية خاصة وأنها توجت بها مع زوجها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ليكونا أول زوجين يحققان لقب البطولة معاً.

كما سبق لنور الطيب التتويج ببطولة كارول ويمولر، وبطولة الصين المفتوحة والتي توجت بها في بداية الموسم الماضى.