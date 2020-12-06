شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 6 /12 /2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الزمالك يوضح في بيان رسمي سبب التراجع عن التعاقد مع أمير عادل ، الأهلى يعلن سلبية مسحة المالى أليو ديانج .

الزمالك يوضح في بيان رسمي سبب التراجع عن التعاقد مع أمير عادل

أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك بيان توضيحي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

الأهلى يعلن سلبية مسحة الموالى أليو ديانج

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

الاتحاد الليبى يتأهل لملاقاة بيراميدز بالكونفدرالية فى دور الـ32

تأهل فريق نادي الاتحاد الليبي لمواجهة نادي بيراميدز في إطار دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحقق الفريق الليبي الفوز على نظيره هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب للدور التمهيدي الأول على استاد الأهلي - وي - السلام- بالقاهرة، وسبق للاتحاد الليبي أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز في الدور المقبل، بنتيجة 7/1 في مجموع المباراتين.

هشام محمد آخر صفقات المقاصة فى ميركاتو الصيف

نجح مسئولو نادى المقاصة فى استعادة هشام محمد لاعب وسط الفريق السابق بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الاتحاد السكندرى اليوم الأحد، ليكون آخر صفقات الفريق الفيومى فى اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

بيراميدز يتمسك بـ عبدالله بكرى ويرفض انتقاله للزمالك

تمسك مسئولو نادى بيراميدز بعبد الله بكرى لاعب الفريق وعدم رحيله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. مسئولو الزمالك كثفوا من مفاوضاتهم مع بيراميدز لحسم صفقة عبد الله بكرى مدافع السماوى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وتحديدا قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تنتهى فترة القيد فى الثانية عشرة من منتصف الليل.

الزمالك بدون ملعب حتى الآن لخوض مبارياته فى الدورى الجديد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، مواعيد وملاعب الأسابيع السبعة الأولى من عمر الدورى الممتاز الجديد لكرة القدم 2020 -2021، ولم يتحدد الملعب الذى يستضيف مباريات الزمالك فى الدورى الجديد حتى الآن، وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة.

وزير الرياضة يحضر مران معسكر منتخب الشباب قبل السفر إلى تونس

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعداداً للمشاركة في تصفيات بطولة أمم افريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 إلي 28 ديسمبر 2020.