شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض الشيخ حول مدة العقد و"الفلوس" لحسم الصفقة قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفاوض مسئولو نادي بيراميدز خلال الوقت الحالي مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، حول المقابل المادي ومدة التعاقد فى محاولة لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الحالية، والمقرر إغلاقه فى الساعة الثانية عشر صباحًا ، ويسعى بيراميدز الذى سبق وحصل علي توقيع الشيخ، أن يحسم الصفقة فى الساعات الأخيرة من فترة القيد، لاسيما وإن المفاوضات تشهد شد وجذب بين الطرفين، خاصة وإن بيراميدز يرغب في ابرام الصفقة مع تحقيق أعلي مكاسب نظرًا لكون اللاعب غير مقيد في أى نادي حاليًا بعد إستغناء الاهلي عنه.

ويسعى بيراميدز في الوقت ذاته للتعاقد مع الشيخ لتدعيم الجبهة اليمنى وذلك بعد أن فقد الفريق جهود إبراهيم حسن بسبب الايقاف الذى تعرض له اللاعب من قبل الاتحاد الأفريقي الكاف بداعي تناوله المنشطات، وسيكون التعاقد مع الشيخ لتعويض غياب إبراهيم حسن الذى خرج من القائمة بسبب الإيقاف وأصبحت الجبهة اليمني فى بيراميدز بها محمد فاروق فقط.

وكان أحمد اشليخ قاب قوسين أو أدنىة من الإنتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة بعد قليل.

على صعيد متصل ، أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أحمد الشيخ، وقال المهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لم ندخل في مفاوضات مع أحمد الشيخ من قريب أو بعيد ، أغلقنا ملف الصفقات مبكرا وقبل استئناف مباريات كأس مصر بمواجهة الزمالك ثم الأهلي وكذلك ملف الراحلين عن النادي