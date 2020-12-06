شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام × أرسنال: تألق معتاد من «كين» و«سون» وعقدة «مورينيو» قائمة للجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل توتنهام انطلاقته القوية في موسم 2020/2021 من البريميرليج، وحقق الفريق فوزه السابع هذا الموسم بعد أن تغلب على أرسنال بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمسك توتنهام بصدارة الدوري لجولة أخرى على الأقل في انطلاقة قوية واستثنائية لرجال المدرب جوزيه مورينيو، في حين تلقى أرسنال هزيمته السادسة ليتجمد رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، مع تقديم الفريق لأسوأ انطلاقة على الإطلاق في موسم خلال تاريخ البريميرليج.

وأفتتح الكوري هيونج مين سون التهديف في المباراة مُسجلًا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم، ليصبح ثالث لاعب من توتنهام يسجل 10 أهداف أو أكثر في 5 مواسم متتالية أو أكثر في البريميرليج، بعد هاري كين وروبي كين.

وعزز هاري كين تقدم السبيرز في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مسجلًا هدفه رقم 250 خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب الأول، ومسجلًا هدفه رقم 151 في البريميرليج، ليتجاوز سجل مايكل أوين التهديفي (150) ويصبح الهداف التاريخي رقم 9 للمسابقة.

وسجل هاري كين الآن 11 هدفًا في مسيرته بالبريميرليج ضد آرسنال- من بين جميع الفرق التي واجهها على الإطلاق، سجل فقط المزيد من الأهداف ضد ليستر (16).

وصنع كين الهدف الأول لـ سون، في حين صنع الكوري الهدف الثاني لكين، لترتفع الشراكة التهديفية بين هذا الثنائي إلى 31 هدف مشترك بينهما في تاريخ البريميرليج (الرقم القياسي مدون بأسم ثنائي تشيلسي، لامبارد ودروجبا: 36 هدفًا)، مع تسجيلهما 11 هدفًا بينهما في الموسم الحالي فقط (3 تمريرات حاسمة من سون لـ كين، و8 تمريرات حاسمة من كين لـ سون)

وأصبح كين الهداف التاريخي لـ ديربي شمال مع تسجيله الهدف رقم 11 في الديربي ضد أرسنال، ليتجاوز رقمي أديبايور وبوبي سميث (10) ويصبح أفضل هداف في تاريخ هذا الديربي.

وحافظ المدرب جوزيه مورينيو على سجله الناصع ضد أرسنال على ملعب فرقه، فلم يخسر البرتغالي سوى مباراتين ضد الجانرز من بين 22 مواجهة رسمية (فاز 12 وتعادل 8)، مع عدم تلقيه الخسارة على ملاعب فرقه في 11 مباراة ضد الجانرز (فاز 7 وتعادل 4).

وأوضحت الإحصائيات أن جوزيه مورينيو حقق 40 انتصارًا في الديربيات اللندنية خلال مسيرته بالبريميرليج، مع تحقيقه نسبة انتصارات 64% (40 انتصارًا في 63 مباراة) وهي النسبة الأفضل لمدرب بين المدربين الـ 17 الذين تمكنوا من إدارة على الأقل 20 ديربي لندني في تاريخ البريميرليج.