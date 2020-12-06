شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز الونش لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج خاص لمحمود حمدي الونش.
وتماثل الونش، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، التي تعرض لها مؤخراً وحالت دون مشاركته مع الزمالك، في المباريات الأخيرة.
ويسعي باتشيكو، لتجهيز اللاعب، للمشاركة امام المقاولون " السبت "، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية في خط الدفاع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج خاص لتجهيز الونش لمواجهة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.