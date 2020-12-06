شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز الونش لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج خاص لمحمود حمدي الونش.

وتماثل الونش، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، التي تعرض لها مؤخراً وحالت دون مشاركته مع الزمالك، في المباريات الأخيرة.

ويسعي باتشيكو، لتجهيز اللاعب، للمشاركة امام المقاولون " السبت "، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية في خط الدفاع.