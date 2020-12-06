شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يرفض الدفع بـ «المثلوثي» أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على الدفع بحازم إمام، في مركز الظهير الأيمن، أمام المقاولون.
ويلتقي الزمالك، مع المقاولون، السبت، في مستهل مباريات الدوري.
ويتحفظ المدير الفني، على فكرة الدفع بحمزة المثلوثي من البداية، بسبب تراجع مستواه البدني.
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