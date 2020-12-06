شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء الدورة التدريبية المبتدئة للتنس بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية المبتدئة للتنس، للمدربين ولمدرسي التربية البدنية،والتي نظمها اتحاد التنس بوادي وصحراء حضرموت، بمشاركة 15 مدربا ومدرسا.



وأكد رئيس الاتحاد وليد محيور، أهمية الدورة التي تقام ضمن برنامج مبادرة التنس المصغر( جيه تي آي )، في تأهيل المدربين ومدرسي التربية البدنية، ونشر اللعبة في المدارس وإكسابهم مهارات.ِ

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