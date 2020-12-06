شكرا لقرائتكم محمد فضل يكشف أسباب تواجده فى مؤتمر بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز للإعلان عن اللوجو الحديد وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادى، حضور محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وهو ما أثار العديد من التساؤلات الخاصة بتواجد محمد فضل فى نادى بيراميدز وحقيقة توليه منصب جديد فى النادي.

كشف محمد فضل فى تصريحات لـ"سوبر كورو"، أن سبب تواجده فى بيراميدز هو دعوة شخصية من مسئولو النادى ونفس الامر تكرر مع أكثر من نادى من قبل مثل زد وغدا سيتواجد فى مؤتمر لنادى سيراميكا، كما حضر بالامس مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر وأنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع معظم أعضاء اللعبة والتى كانت سبب رئيسى فى تواجده فى كثير من الارتباطات الخاصة بهم.

حضر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى بيراميدز للموتمر الصحقس بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول، أبرزهم عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد الشناوى وعبد الله بكرى ودونجا ودودو الجباس ومحمود وادى وطارق طه ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وجون أنطوى وأحمد سامى وأحمد أيمن منصور.

شعار نادى بيراميدز الحالى على شكل تمثال أبو الهول الفرعونى مع ثلاثة أهرامات أسفله وليس أعلاه، بالإضافة لكتابة اسم النادى باللغة الإنجليزية دون العربية لتفادى تشابهه مع أى شعارات أخرى.